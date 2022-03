Vitesse-Roma, le formazioni UFFICIALI: rivoluzione a centrocampo

La Roma torna giocare in Conference League e affronterà il Vitesse nella gara d’andata in Olanda: le formazioni ufficiali dei due tecnici

Dopo la prestigiosa vittoria in campionato contro l’Atalanta per 1-0, la Roma torna a giocare in Conference League. I giallorossi dopo aver passato come primi il girone sono approdati direttamente agli ottavi di finale, dove hanno pescato il Vitesse.

Gli olandesi grazie all’esclusione del Tottenham dalla competizione hanno superato il girone e ai sedicesimi hanno superato il Rapid Vienna. Il Vitesse è una squadra giovane da non sottovalutare e quest’oggi sarà importante vincere per giocare con maggiore tranquillità il ritorno tra le mura amiche. José Mourinho però non si priva di fare qualche cambio, lasciando in panchina tre quattro giocatori importanti come Smalling, Karsdorp, Cristante e Pellegrini. Queste le scelte dei due tecnici:

Vitesse (4-3-3): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero. All: Letsch

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Vina, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham. All: Mourinho