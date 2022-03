Vitesse-Roma, Mourinho ‘bacchetta’ i suoi: “Abbiamo avuto dei problemi”

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso Josè Mourinho al termine di Vitesse-Roma

Trasferta olandese per la Roma di Josè Mourinho, scesa in campo a Vitesse per l’andata dei playoff di Conference League. Un match complicato per la squadra giallorossa, deciso da una zampata di Sergio Oliveira. Il mister Josè Mourinho ha analizzato la partita, soffermandosi principalmente sul primo tempo, giocato male dai suoi.

PRIMO TEMPO – “Per me era giusto lo 0-0 nel primo tempo. Abbiamo avuto dei problemi nel controllo della partita – aggiunge Mou – e siamo stati fortunati in qualche situazione. Nella ripresa ci sono state difficoltà nel creare il gioco e nel possesso palla ma ci siamo posizionati bene”.

CRISTANTE – L’ingresso di Cristante ha equilibrato la mediana giallorossa secondo Mourinho: “Non voglio dire che Cristante ha giocato meglio di Veretout, ma che noi abbiamo fatto meglio nella ripresa. Nel primo tempo eravamo disconnessi”.

MOMENTO DELLA SQUADRA: “La squadra è più pragmatica – commenta a Sky Sport -. Siamo un po più compatti, abbiamo più soluzioni. La squadra capisce meglio i momenti della partita”.