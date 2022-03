Lega Serie A, arriva il verdetto: eletto il nuovo presidente

Arriva finalmente la fumata bianca per l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A: eletto l’erede di Dal Pinio

Un mese fa Paolo Dal Pinio ha deciso di dimettersi da presidente della Lega Serie A. Da lì in poi si sono susseguite diverse riunioni senza esito positivo per eleggere il suo erede. Oggi finalmente, dopo più di un mese, è arrivata la giornata decisiva.

Come candidati per la posizione di presidente c’erano Lorenzo Casini e Andrea Abodi, ex presidente della Lega Serie B. Oggi è arrivata la tanto attesa fumata bianca con l’elezione del nuovo presidente.

Lega Serie A, eletto il nuovo presidente: 11 voti per Lorenzo Casini

Mancava ancora un presidente alla Lega Serie A, ma finalmente questa lacuna è stata colmata. Dopo un mese di riunioni senza esito positivo, è arrivata nell’assemblea di oggi la tanto attesa fumata bianca. A essere eletto come nuovo presidente della Lega Serie A è stato Lorenzo Casini, avvocato romano e capo Gabinetto del Ministero della Cultura. A decidere la sua vittoria sono stati 11 voti. Finalmente l’erede di Dal Pinio è stato eletto e la Lega Serie A torna ad avere un presidente.