Inter, accordo da 30 milioni: anticipo secco su Juventus e Milan

L’Inter si prepara a mettere a segno uno dei colpi più importanti per la prossima stagione: 30 milioni per anticipare Juventus e Milan

La prossima sessione estiva sarà come sempre fondamentale per comporre rose competitive per la stagione che verrà. In casa Inter si inizia già a pensare a come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e il primo obiettivo potrebbe essere quello di rinforzare la difesa.

L’obiettivo numero uno per i nerazzurri potrebbe essere Bremer, difensore del Torino che continua a impressionare in Serie A e che è riuscito a fermare tutti i migliori attaccanti. Oltre ai nerazzurri però sul centrale brasiliano ci sarebbero anche Juventus e Milan. L’Inter ha però un piano per anticipare la concorrenza.

Inter, 30 milioni per arrivare a Bremer: Juventus e Milan anticipate

Continua a far gola ai maggiori club Bremer. Il difensore del Torino sta disputando una stagione eccellente, riuscendo a fermare i migliori attaccanti del campionato italiano. Fino ad ora ha collezionato 25 presenze in campionato mettendo anche a segno due gol. A 24 anni Bremer sembrerebbe essere uno dei difensori più corteggiati del momento, soprattutto da Inter, Juventus e Milan.

In particolare sembrerebbe essere pronta l’Inter ad accelerare le operazioni per il difensore brasiliano. Sul piatto verrebbero messi 30 milioni. Ovvero un contratto per cinque stagioni da 3 milioni netti, 6 lordi, a stagione per il difensore, per un totale appunto di 30 milioni. Decisivi potrebbero essere gli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore, anche se poi bisognerà trovare l’accordo con il Torino. Una mossa dunque che potrebbe anticipare nettamente Juventus e Milan.