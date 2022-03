Calciomercato Inter, addio Lukaku: intreccio tra top goleador

Il futuro di Romelu Lukaku è sempre in bilico: l’attaccante del Chelsea non sembra essere felice con i “Blues”, che suggestione

Novità importanti per i top goleador d’Europa: intreccio suggestivo per i migliori attaccanti dei top club. Lukaku può già andare via al termine della stagione: cosa succederà?

La scelta di Romelu Lukaku di tornare al Chelsea non si è rivelata giusta per il momento. L’attaccante belga non sembra felice a Londra e così potrebbe pensare all’addio subito al termine della stagione. Una scelta in grado di scatenare un intreccio suggestivo anche per gli altri bomber d’Europa.

Con Antonio Conte lo stesso centravanti del Chelsea, ai tempi dell’Inter, ha vissuto stagioni entusiasmanti con gol e assist vincenti. E così il Tottenham potrebbe pensare proprio al belga in vista della prossima stagione: in questo modo Harry Kane sarebbe nel mirino del Manchester City con l’attaccante inglese perfetto per le dinamiche di gioco di Pep Guardiola.

Calciomercato Inter, Lukaku da Conte: Inzaghi accoglie il nuovo bomber

Così Simone Inzaghi potrebbe accogliere l’attaccante brasiliano del Manchester City, Gabriel Jesus, voglioso di una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Un attaccante moderno capace di fare da collante anche con il centrocampo nella filosofia di gioco dell’allenatore della compagine nerazzurra. La scelta di Lukaku darebbe così modo di scatenare l’intreccio tra le big d’Europa con un giro interessante di attaccanti. Lo stesso belga ha vissuto anni importanti a Milano, ma la sua decisione di tornare a Londra non è stata entusiasmante.