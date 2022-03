Donnarumma alla Juventus, la proposta stuzzica il Psg

Donnarumma nuovamente in orbita Juventus: l’estate potrebbe essere quella del trasferimento in bianconero, la proposta stuzzica il Psg

Donnarumma alla Juventus: ci risiamo. La disfatta Champions del Psg sul campo del Real Madrid, con annesso errore del portiere, ha riacceso le voci sul suo futuro.

La palla regalata a Benzema, nonostante le polemiche arbitrali, non è passata inosservata a Parigi dove le critiche al portiere italiano sono state anche pesanti. Una situazione che ha acceso i dubbi sul suo futuro in Ligue 1, nonostante le parole pronunciate dallo stesso Donnarumma tramite social.

Ecco allora tornare a galla l’ipotesi Juventus con i bianconeri che non hanno mai smesso di pensare all’estremo difensore ex Milan. L’estate potrebbe essere quella giusta per coronare un inseguimento che va avanti almeno da un paio di stagioni, anche se servirà l’offerta giusta per convincere il Paris Saint-Germain. Quella che da Torino starebbero già preparando e che potrebbe stuzzicare la dirigenza parigina.

Calciomercato Juventus, la proposta per Donnarumma

Si parte dalla valutazione data a Donnarumma che si aggira tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una cifra che la Juventus pensa di coprire in parte tramite l’inserimento di una contropartita tecnica. Il nome giusto sarebbe quello di Szczesny, in uno scambio tra portieri che potrebbe accontentare tutte le società in causa.

L’estremo difensore polacco sarebbe valutato intorno ai 20 milioni, più o meno la stessa cifra che la Juventus dovrebbe mettere per arrivare intorno ai 40 milioni. Scambio tra portieri più cash, ma anche un’altra possibile soluzione: inserire nell’affare anche il brasiliano Arthur, nome spesso accostato al Psg. In questo modo si andrebbe a chiudere l’operazione senza alcun esborso economico per la Juventus e la squadra transalpina avrebbe sia il sostituto del portiere partente che un centrocampista da tempo seguito da Leonardo.

Una traccia da tenere in considerazione nelle prossime settimane quando le operazioni di calciomercato torneranno a prendersi la ribalta. Donnarumma alla Juventus, ci risiamo. E questa volta i bianconeri potrebbero avere l’idea giusta per stuzzicare il Psg.