Scenario pazzesco: dalla Juventus l’erede di Cristiano Ronaldo

Il possibile addio di Cristiano Ronaldo apre una pista per il Manchester United per un big della Juventus

Il Manchester United si giocherà buona parte della sua stagione all’Old Trafford contro l’Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale. I Red Devils ripartono dall’1-1 dell’andata e vogliono andare avanti nella competizione, consapevoli che la stagione non sta andando nel migliore dei modi.

I grandi colpi di mercato estivi, uno su tutti Cristiano Ronaldo, ma anche Varane e Sancho, non hanno dato quel plus alla squadra per renderla competitiva. Inoltre l’arrivo di Rangnick sulla panchina in qualità di allenatore, non è stata la mossa migliore da parte della società. Il tedesco dalla prossima stagione avrà un ruolo nella dirigenza e di conseguenza lo United è a caccia di un nuovo allenatore. I nomi caldi per la panchina sono diversi, in particolare quello di Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino ha subito una pesante disfatta al Bernabeu contro il Real Madrid che è costata l’eliminazione al Psg. A fine stagione certamente lascerà la panchina parigina, passando il testimone, quasi sicuramente, a Zinedine Zidane.

Pochettino chiama Dybala allo United

Pochettino diventa uno dei principali candidati a diventare il nuovo allenatore del Manchester United dalla prossima stagione. Il suo arrivo riaprirebbe la pista per Paulo Dybala. La ‘Joya’ è un vecchio pallino del tecnico ex Tottenham e vista la sua situazione contrattuale con la Juventus, la chiamata di una big di Premier League potrebbe convincerlo ad accettare.

Inoltre a portare Dybala alla corte del Manchester United potrebbe essere anche l’addio, il secondo, di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è entrato in sintonia con Rangnick ed è tentato dalla possibile chiamata di Zidane al Psg. Di conseguenza il nuovo top player dei Red Devils potrebbe essere proprio Dybala.