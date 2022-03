Calciomercato, duello Milan e Juventus: colpo in attacco

Milan e Juventus sono sempre alla ricerca di giocatori di valore per rinforzare il rispettivo organico: l’idea in Serie A

Un’operazione alla Messias per il Milan che potrebbe così beffare anche la Juventus con il solito duello a distanza tra le big d’Italia.

La Juventus ha messo nel mirino il talentuoso Bajrami dell’Empoli, ma il Milan potrebbe pensare ad un’operazione alla Messias mettendo sul piatto anche giovani rossoneri di prospettiva, come per esempio il giovane attaccante Lazetic, arrivato nella sessione invernale di calciomercato.

Una stagione importante per il trequartista albanese, che si è messo in luce sotto la gestione di Andreazzoli con sei gol e ben cinque assist vincenti ai propri compagni. L’Empoli se lo coccola per il momento, ma già che in estate potrebbe arrivare la sua cessione dopo un’ottima annata in Serie A.

Calciomercato, Bajrami per le big d’Italia

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro di Bajrami, che piace ormai da tempo alle big della Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli, che ha chiesto informazioni anche alla dirigenza toscana. Il Milan vorrebbe provare così l’assalto all’albanese mettendo in pratica lo stesso colpo della scorsa stagione con Messias, arrivato negli ultimi giorni dal Crotone. La Juventus dovrebbe così pensare a nuovi obiettivi per rinforzare il reparto offensivo di Allegri.