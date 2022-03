Tegola Inter, si ferma nella rifinitura | Non parte per Torino

Tegola per Simone Inzaghi. Nella rifinitura si ferma il centrocampista. Non partirà per Torino

Vigilia di campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono allenati in vista della trasferta di Torino, dove ad attenderli c’è la formazione granata di Ivan Juric. Un match a dir poco fondamentale, soprattutto dopo le ultime ‘cadute’ dell’undici di Inzaghi. Nel corso della rifinitura, uno dei giocatori si è dovuto fermare.

Lo staff dell’Inter ha provato fino all’ultimo a recuperare Marcelo Brozovic per la sfida con il Torino. Lo staff medico, in accordo con il tecnico nerazzurro, ha deciso di non rischiarlo. Il problema al polpaccio non è del tutto rientrato. L’obiettivo è quello di avere il croato a disposizione per Inter-Fiorentina, in programma sabato 19 marzo.