Scambio e colpaccio, addio Allegri: assist alla Juventus

Il futuro di Massimiliano Allegri lontano da Torino: nuovo top club e scambio, la Juventus pronta al colpaccio

La Juventus, archiviato il successo contro la Sampdoria, si prepara per la delicata sfida di Champions League contro il Villarreal. La gara di ritorno degli ottavi di finale può rappresentare quindi uno spartiacque fondamentale per il prosieguo della stagione bianconera. Il futuro, però, può rappresentare un’incognita per la Juventus, con il destino di Allegri in primo piano. Il tecnico livornese, nonostante il contratto in essere fino al 30 giugno 2025, può dire addio alla società torinese durante il prossimo calciomercato estivo. Una sessione, quella che comincerà a giugno, che regalerà quindi sorprese non solo alla rosa ma, probabilmente, anche alla panchina della ‘Vecchia Signora’.

Nelle ultime settimane il nome di Allegri rimane uno dei più vivi per quanto riguarda la panchina del PSG, insieme a Zidane, Inzaghi, Conte, Galtier, Arteta e Faivre. Il tecnico livornese, se dovesse effettivamente volare in pole position per la panchina della squadra francese sempre più vicina a esonerare Pochettino, potrebbe pianificare uno scambio immediato proprio con la Juventus.

Allegri al PSG, scambio per Szczesny: proposta clamorosa

Nei piani di Allegri vi sarebbe quello di portare a Parigi uno dei suoi pupilli in bianconero: Wojciech Szczesny. Il polacco in estate vicino alla separazione con la società torinese ma proprio Allegri ha stoppato la cessione del polacco e l’arrivo di quello che sarebbe stato il suo sostituto: Gianluigi Donnarumma.

Adesso, con la situazione complicata vissuta dall’ex milanista, la situazione può ripetersi a parti invertite: Allegri darebbe quindi il benestare per la cessione di Donnarumma alla Juventus, pur di riavere alle sue dipendenze lo stesso Szczesny.

Situazione in divenire, con Donnarumma che torna prepotentemente nei radar della Juventus: con Allegri a Parigi, il futuro dell’ex Milan potrebbe essere finalmente a Torino.