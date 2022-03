Sorpresa Donnarumma, Juventus avvisata: assist dall’ex Serie A

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal PSG: Juventus alla finestra, scambio clamoroso

È stata una serata a dir poco storta quella che ha visto la rimonta del Real Madrid e l’eliminazione del PSG dalla Champions League. 90′ che lasceranno il segno nella squadra di Pochettino, che potrebbe essere rimpiazzato da Zidane, con diverse novità alla rosa della squadra francese per il 2022/23. Tra queste rischia di esserci anche Gianluigi Donnarumma, bersagliato dalle critiche dopo la deludente prestazione contro le ‘Merengues’ e considerato tra i maggiori artefici del tonfo europeo del PSG. Il futuro dell’ex portiere del Milan, che ha lasciato la Serie A a zero lo scorso luglio, potrebbe già essere lontano dalla società di Al-Khelaifi.

Nonostante il tonfo causato in parte dall’ex milanista, le contendenti alla finestra per provare a strappare Donnarumma al PSG nel prossimo calciomercato estivo non mancano. In primis la Juventus che già pochi mesi fa aveva seriamente ponderato la firma del portiere, frenata solo dal mancato addio di Szczesny. Adesso, però, tutto potrebbe cambiare con una nuova clamorosa ipotesi per il destino dell’estremo difensore classe ’99. All’orizzonte spunta un suggestivo scambio in Premier League che potrebbe tagliare fuori la Juventus.

Juventus ko, Donnarumma con lo scambio: ci pensa Marquinhos

Un’idea che può trovare strada grazie ad un compagno di squadra di Donnarumma. Si tratta del brasiliano Marquinhos che la prossima estate potrebbe spingere per l’approdo di un connazionale al posto di Donnarumma. Si tratta di Alisson, sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con il Liverpool. Un’idea di scambio che il PSG può provare a cogliere offrendo proprio il cartellino del portiere campione d’Europa, in un’estate che vedrà diversi cambiamenti alla rosa della squadra francese.

L’idea si baserebbe su uno scambio alla pari, sulla base di una valutazione sia di Alisson che di Donnarumma di 60 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, con i pali di PSG e Liverpool che possono vedere un cambio importante in vista del prossimo giugno.