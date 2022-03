Calciomercato, Maldini prova lo ‘sgarbo’ sull’Inter: derby in attacco

Dallo scudetto al mercato, Inter e Milan provano il colpo in attacco per la prossima stagione. Rossoneri in vantaggio

Dalla lotta scudetto al calciomercato, Milan e Inter restano protagoniste. Le due milanesi, si sfidano per un promettente attaccante in forza al Salisburgo. Un colpo quasi annunciato, considerando l’età di Dzeko e Ibrahimovic.

Si tratta di Noah Okafor, centravanti del Salisburgo primo nella Bundesliga austriaca. Classe 2000, ha già raggiunto la doppia cifra di reti stagionali, tra campionato, coppa nazionale e Champions League. Svizzero, di origini nigeriane, viene valutato 25 milioni di euro. In prospettiva dunque, potrebbe essere un rinforzo interessante per una tra Milan e Inter. Okafor predilige il centro dell’attacco ma ha dimostrato di poter giocare anche come ala.

Derby di mercato, Milan e Inter su Okafor del Salisburgo

Il contratto che lega Okafor al Salisburgo termina nel 2024. Un motivo in più per provare l’assalto nella prossima estate, prima che il valore del giocatore possa continuare a salire. Il Salisburgo chiede 25 milioni, più del doppio di quanto lo ha pagato due anni fa dal Basilea. I numeri sono dalla parte di Okafor e delle pretese del club austriaco: 7 reti in campionato, 2 in coppa d’Austria e 3 in Champions League. Un bottino di tutto rispetto, tenendo conto dell’età del giocatore.

Secondo la Bild, i nerazzurri sono sul giocatore da tempo, assieme ad altre big europee come Siviglia, Newcastle e Borussia Dortmund. Il profilo risulta in linea anche con gli obiettivi del Milan, a caccia di un attaccante giovane e di prospettiva. Inter e Milan sono dunque pronte per il derby di mercato.