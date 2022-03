Il Milan ha messo nel mirino il nome di Ivan Ilic, centrocampista del Verona di Tudor. Le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri di Stefano Pioli

Il Milan di Stefano Pioli sta mettendo le mani sullo scudetto. I rossoneri, dopo un avvio di stagione esaltante seguito da un momento di flessione, sono ripartiti alla grande in Serie A con la vittoria in casa del Napoli di Luciano Spalletti e con i tre punti ottenuti a San Siro nel match con l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Una serie di risultati positivi fondamentale per il Diavolo visto il passo falso di ieri sera dell’Inter di Simone Inzaghi che, orfana di Brozovic, non è riuscita ad andare oltre il pareggio a Torino contro i granata di Juric. Ora il Milan ha nelle mani il suo destino, se i rossoneri dovessero vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato sarebbero campioni d’Italia. Un match point importante per Pioli e la società che, però, è già al lavoro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Milan infatti in estate potrebbe perdere diversi pezzi pregiati del suo roster, a partire da Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza di contratto il cui rinnovo non sembra all’ordine del giorno per entrambe le parti. In ottica entrata invece, i rossoneri stanno ragionando su un centrocampista in Serie A: stiamo parlando di Ivan Ilic, mezz’ala tuttofare del Verona di Igor Tudor.

Calciomercato Milan, obiettivo Ilic: i dettagli

Il Verona ha riscattato Ilic dal Manchester City pagandolo poco meno di 8 milioni di euro. Il giovane centrocampista degli scaligeri è in grado di ricoprire tutti i ruoli della linea di centrocampo ed è appena un classe 2001. Il suo valore ora si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro e il Milan, per arrivare a coprire questa cifra, potrebbe mettere sul piatto un nome che interessa alla dirigenza veronese: Matteo Gabbia. Il difensore centrale del Diavolo, valutato circa 7 milioni di euro, verrebbe inserito in un’eventuale operazione con il Verona, che però vorrebbe anche un conguaglio economico per avviare a tutti gli effetti la trattativa con il Milan.