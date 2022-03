Calciomercato, Messi può tornare al Barcellona: chiamata decisiva

Dopo l’addio in estate, Lionel Messi potrebbe tornare già al Barcellona dal suo ex compagno Xavi. Insieme hanno trionfato tanto: l’indiscrezione dalla Spagna

Una notizia bomba che ha fatto già il giro del mondo: Messi sarebbe sul punto di tornare al Barcellona, decisive le chiamate del padre.

Lionel Messi non sembra essere felice a Parigi. Il suo trasferimento da urlo al PSG ha tradito le attese con l’eliminazione immediata dalla Champions League. Il campione argentino potrebbe così pensare al suo ritorno per ritrovare l’ex compagno dei successi in blaugrana, Xavi.

Dal suo ritorno, questa volta nelle vesti da allenatore, il Barcellona è tornato a sognare offrendo grande calcio con numerosi risultati importanti.

Calciomercato, l’indiscrezione: la chiamata del padre di Messi

Come svelato dal giornalista Gerard Romero ai microfoni del canale Jijantes FC, il padre di Messi, Jorge, si sarebbe messo in contatto nuovamente con la dirigenza blaugrana per capire se ci siano o meno i margini per tornare protagonisti in Spagna. Dopo l’eliminazione in Champions League, le dinamiche sono cambiate ancor di più con la voglia del campione argentino di essere protagonista in Spagna come gli anni d’oro. Con Xavi il rapporto è stupendo: i due hanno condiviso tanti successi sotto la gestione di Pep Guardiola con una squadra che ha disegnato calcio per tantissimi anni. Al momento è arrivata soltanto l’indiscrezione di Gerard Romero che ha fatto scatenare i fan più accaniti sui social.