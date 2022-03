Super occasione dal Chelsea | Possono sbarcare a Milano

Occasioni dal Chelsea campione d’Europa: anche il Milan e Maldini e Massara alla finestra. Tutti i dettagli

“Mi risulta che abbiamo ancora un aereo e possiamo usarlo, altrimenti viaggeremo in treno o in pullman. Alla peggio guiderò io il pulmino in trasferta… Tornando seri, sono fiducioso: lavoriamo per uno dei club più importanti al mondo, presto con una nuova proprietà si sistemerà tutto”.

Alla vigilia di Lille–Chelsea, Thomas Tuchel è tornato a parlare così della situazione societaria dei ‘Blues’. Il tecnico tedesco si è detto fiducioso sull’arrivo di una nuova proprietà in grado di mantenere il Chelsea ai vertici. Tuttavia, restano giorni e settimane piuttosto delicate per il club e le tante stelle in rosa. Oltre ai giocatori in scadenza, si sta già parlando del possibile addio dei big e non solo. Anche il Milan è alla finestra.

Calciomercato Milan, occhi su Ziyech e Barkley: i dettagli

Due possibili occasioni per il Milan sono rappresentate da Hakim Ziyech, già seguito ormai da diversi mesi e dalla passata sessione di calciomercato estivo, e Ross Barkley. Entrambi non sono incedibili per il Chelsea, tutt’altro: il centrocampista, in particolare, è in scadenza di contratto nel 2023 e ai margini del progetto di Tuchel, con il quale sta collezionando più panchine che presenze. Barkley è valutato circa 15 milioni di euro, mentre per Ziyech ne serviranno almeno 30-35. La situazione in casa Chelsea è comunque in divenire e anche la dirigenza rossonera è in agguato. Staremo a vedere.