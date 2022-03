Napoli, brutta tegola per Spalletti: il comunicato UFFICIALE

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha dato evidenza dell’infortunio di un suo attaccante: brutte notizie per Luciano Spalletti

Impegnato nella corsa Scudetto con Milan – distante tre punti – ed Inter – scavalcata domenica dopo il pareggio dei nerazzurri a Torino – il Napoli affila le armi per il rush finale. Nel difficile calendario che attende i partenopei ci sarà bisogno dell’apporto di tutti: in questo senso la notizia diffusa oggi dal club azzurro preoccupa non poco il tecnico Spalletti.

Nel caso specifico c’è da registare lo stop di un attaccante che, secondo le indiscrezioni raccolte, ne avrà per almeno un mese. Un duro colpo per le rotazioni offensive del tecnico toscano, proprio ora che la rosa era tornata a completa disposizione dell’allenatore.

Il comunicato ufficiale del Napoli: le condizioni di Petagna. Spalletti nei guai

Entrato al posto di Victor Osimhen poco prima dei minuti di recupero di Hellas Verona-Napoli, la partita di Andrea Petagna è durata solo 4 minuti. Sottoposto agli accertamenti del caso in data odierna, l’attaccante ha ricevuto brutte notizie dall’esito degli stessi.

🏥 Petagna, distrazione di secondo grado alla coscia destra. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/hO0T32yp48 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 15, 2022

“Si comunica che Andrea Petagna, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati stamattina, ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo“, si legge nella nota emessa sul sito ufficiale del club azzurro.