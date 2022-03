Grave infortunio, UFFICIALE: salta Cagliari-Milan | Stagione a rischio

Arriva una brutta notizia in vista della partita tra Cagliari e Milan: brutto infortunio per un centrocampista. Stagione a rischio

Continua la grande cavalcata del Milan verso lo scudetto. I rossoneri dopo aver battuto sia l’Inter che il Napoli hanno raggiunto la vetta della classifica, sfruttando anche le frenate delle dirette concorrenti. Dopo la vittoria di misura contro l’Empoli, per Pioli ci sarà una trasferta ostica da affrontare, ovvero quella di Cagliari.

Proprio in vista della partita dell’Unipol Domus, arriva la notizia di un brutto infortunio per uno degli uomini di Walter Mazzarri. Per il calciatore la stagione sarebbe a rischio.

Cagliari-Milan, Nandez infortunato: lesione del legamento

Il Cagliari continua a lottare per evitare la retrocessione e al momento si trova a tre punti di distanza dal diciottesimo posto occupato dal Venezia, che ha una partita in meno. Sabato ci sarà la difficile partita contro il Milan capolista e per Walter Mazzarri arrivano ulteriori pessime notizie. Infatti a infortunarsi in allenamento è stato ancora una volta Nahitan Nandez, che è fuori da due mesi a causa proprio di problemi al ginocchio. Nel comunicato di oggi la società sarda ha spiegato l’entità dell’infortunio scrivendo:

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club”. Un brutto infortunio che potrebbe costare caro all’uruguaiano, che rischia di chiudere in anticipo la propria deludente stagione.