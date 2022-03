La serata da incubo di Cristiano Ronaldo: vendetta Juve e futuro deciso

Un’altra eliminazione cocente in Champions League dopo gli anni alla Juventus: passa così l’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo nel mirino

Cristiano Ronaldo è tornato a Manchester per cercare di conquistare nuovi trofei, ma è arrivata un’altra eliminazione in Champions League.

Una serata completamente da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il Manchester United dice addio alla Champions League con il passaggio del turno dell’Atletico Madrid. Così la sua scelta di tornare ‘a casa’ non si è rivelata azzeccata visto il momento. Ora la Juventus potrebbe così essere protagonista nella sfida di ritorno di Champions contro il Villarreal dopo il pareggio con gol all’andata.

I tifosi bianconeri così si sono presi gioco del campione portoghese, che ha fallito ancora una volta nella massima competizione europea riservata per club. In caso di passaggio del turno dei bianconeri, ci sarebbe ulteriore sfottò da parte dei sostenitori della Juventus che non avevano preso bene il suo addio negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Una piccola ‘vendetta’ vedendolo così fuori dai giochi in Champions League.

Cristiano Ronaldo, futuro in bilico per il portoghese

In questo modo anche il futuro del portoghese resta in bilico dopo gli ultimi mesi in Premier League. Il suo feeling con il Manchester United non è stato dei migliori: nell’ultima sfida di campionato contro il Tottenham ha calato, però, una tripletta contro il Tottenham. Ora una nuova eliminazione che gli potrebbe far cambiare idea rapidamente visto che sognava nuovi successi ad Old Trafford come ai vecchi tempi. Sui social è stato preso di mira, in particolar modo, dai tifosi della Juventus che sono stati per certi versi contenti della sua eliminazione dopo il suo addio nelle ultime ore di calciomercato.