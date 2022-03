Il ciclone Psg si abbatte sulla Juventus: doppio scippo

Il Psg è pronto a rivoluzionare il calciomercato: il ciclone parigino potrebbe abbattersi sulla Juventus, doppio scippo, lo scenario

Un vero e proprio ciclone potrebbe partire da Parigi e abbattersi sul calciomercato in generale e sulla Juventus in particolare. E’ la rivoluzione Psg che potrebbe coinvolgere la società bianconera e stravolgerne i piani.

Parte tutto da Madrid e dalla sera della grande disfatta. Fuori dalla Champions, Al-Khelaifi è pronto a fare piazza pulita: i primi a farne le spese saranno Pochettino e Leonardo. Certo l’addio dell’allenatore argentino, improbabile una conferma del dirigente brasiliano. La società è già alla ricerca dei nomi ai quali affidare il nuovo progetto e dietro la scrivania al Parco dei Principi potrebbe finire Fabio Paratici. Attualmente al Tottenham, l’ex Juventus piace da tempo al Psg che ora potrebbe far partire l’assalto che farebbe tentennare il dirigente. Con Paratici a Parigi, proprio la Juventus avrebbe poco da stare tranquilla.

Paratici, infatti, per la panchina del Psg potrebbe pensare a Massimiliano Allegri. Un altro nome di quelli che piacciono ad Al-Khelaifi e che è stato accostato al club transalpino già in passato. Strapparlo alla Juventus non sarebbe un’impresa facile, considerato il contratto pluriennale firmato appena la scorsa estate.

Calciomercato Juventus, Paratici si prende Allegri e de Ligt: lo scenario

Dovesse riuscirci il Psg, l’accoppiata Paratici-Allegri potrebbe bussare ancora una volta alla porta della società di Torino per chiedere de Ligt.

Il centrale olandese sarebbe il rinforzo perfetto per la retroguardia parigina e gli 80 milioni di euro come prezzo di partenza non rappresenterebbero un problema per la ricca società transalpina. Un problema potrebbe essere rappresentato dalla posizione del club italiano che non è intenzionato a privarsi dell’ex Ajax, salvo offerte folli, e anzi sta lavorando al rinnovo di contratto per mettere a tacere le voci. La corte del Psg potrebbe stravolgere completamente i piani futuri della Juventus che ha intenzione proprio di ripartire da Allegri e de Ligt.