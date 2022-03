Calciomercato, caos per la panchina | Non solo Zidane, spunta un altro nome

In casa Manchester United è caos per la panchina dopo la disfatta di ieri in Champions League: ecco i nomi caldi

Anche Cristiano Ronaldo, come Messi, crolla per il secondo anno consecutivo agli ottavi di Champions League. Dopo la disfatta con la Juventus l’anno scorso, anche quest’anno non è riuscito a fare meglio con il Manchester United.

Neppure i super acquisti di inizio stagione sono serviti ai Red Devils per fare quel salto rispetto agli anni passati. L’Atletico Madrid è riuscito a mantenere la porta inviolata all’Old Trafford, mettendo in mostra anche i limiti offensivi del club inglese. Adesso è caos per la panchina. Rangnick sa già che dal prossimo anno avrà un altro ruolo all’interno del club ma quest’anno è fuori da tutti gli obiettivi e nelle ultime ore nuovi allenatori stanno prendendo piede.

Zidane e Mancini nomi caldi per lo United

Zinedine Zidane è il nome più caldo e il primo candidato a sostituire Rangnick dalla prossima stagione. L’ex Real Madrid potrebbe convincere anche Cristiano Ronaldo a non lasciare Manchester.

Anche il nome di Roberto Mancini, però, non è un’opzione così remota per i Red Devils, anche se il CT ha un progetto ben saldo al momento con la Nazionale. Avendo già allenato e vinto in Premier, la possibilità di tornare a Manchester potrebbe allettarlo.