C’è la firma, Milan arriva l’annuncio atteso da tempo

Il Milan continua ad essere attiva sul fronte calciomercato: è arrivata la firma del giocatore, l’indiscrezione dalla Spagna

Sembra ormai tutto fatto: nelle ultime è rimbalzata la notizia della firma immediata del giocatore del Milan.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” il centrocampista del Milan, Franck Kessie, sarà un nuovo giocatore del Barcellona in vista della prossima stagione con la firma che sarebbe già arrivata. In scadenza di contratto con i rossoneri, l’ivoriano si sarebbe già accordato con il club blaugrana, che l’ha seguito a lungo con un colpo a parametro zero davvero da urlo.

Calciomercato Milan, Kessie giocherà in Spagna

Il Milan ha provato a lungo a convincerlo per quanto riguarda il prolungamento contrattuale che non è mai arrivato. Così subito il Barcellona ha spinto per la firma immediato di Kessie, che lascerà così al termine della stagione la compagine rossonera. Al momento non sono ancora noti la durata e l’ingaggio del centrocampista del Milan, che cercherà di dare il tutto per tutto per vincere lo Scudetto prima del suo addio in estate. Un altro colpo del Barcellona che continua a rinnovare la rosa a disposizione di Xavi, che sta ottenendo risultati importanti dopo il suo arrivo post Koeman.