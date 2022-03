Juventus-Villareal 0-3, bianconeri ancora fuori agli ottavi | Il tabellino

Fuori agli ottavi di Champions League la Juventus per il terzo anno consecutivo: pesante 0-3 subito contro il Villareal fatale

La Juventus delude ancora una volta in Champions League perdendo 0-3 la sfida casalinga negli ottavi di finale contro il Villareal. Una squadra poco concreta quella di Allegri, che viene punita dagli spagnoli con dei contropiedi da manuale.

Nel primo tempo l’azione più pericolosa è quella di Vlahovic, che di testa colpisce la traversa. Nella ripresa però è Gerard Moreno a dare la svolta per la squadra di Emery, che fa partire l’azione del primo e del terzo gol. Il bomber spagnolo segna dagli undici metri il gol del vantaggio. Poi Pau Torres dopo pochi minuti di testa fa 0-2. Infine è Danjuma che cala il tris dal dischetto e fa crollare totalmente la squadra di Allegri. Ora i bianconeri dovranno ricostruire i pezzi per continuare la corsa al quarto posto in campionato dopo questa pesante sconfitta.

Juventus-Villareal 0-3, clamorosa debacle bianconera: il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani (79′ Dybala), De Sciglio; Cuadrado, Locatelli (83′ Bernardeschi), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata (86′ Kean). All. Allegri

VILLARREAL (4-4-1-1): Rulli; Aurier, Albiol, Torres, Estupinian; Pino (65′ Chukwueze), Parejo (86′ Pedraza), Capoue, Trigueros (64′ Coquelin); Lo Celso (74′ Moreno); Danjuma. All. Emery

Arbitro: Marciniak (Pol)

Ammoniti: 90′ de Ligt

Marcatori: 78′ Moreno, 85′ Torres, 90′ Danjuma