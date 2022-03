Champions League, Juventus-Villarreal: le formazioni ufficiali | Torna titolare Vlahovic

La Juventus ospita il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: ufficiali le scelte di formazione di Allegri

Snodo importante per la stagione della Juventus. Forte di un periodo ultra positivo in campionato – la squadra ha recuperato tanti punti alle dirette concorrenti, ed ora rincorre il Milan a sette lunghezze di distanza – la squadra bianconera prova a regalarsi la soddisfazione del passaggio ai quarti di finale di Champions League. L’avversario però non è certo tra i più semplici da affrontare.

Il Villarreal di Unai Emery è infatti un osso duro, con una grande esperienza in campo internazionale. Il risultato dell’andata- l’1-1 caratterizzato dal gol lampo di Dusan Vlahovic – non può essere considerato di certo un risultato comodo da gestire, in virtù dell’abolizione della regola dei gol fuori casa. La Juve dovrà vincere il match se non vuole trascinarsi ai supplementari. Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici.

Champions League, le formazioni ufficiali di Juventus-Villarreal

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata

Allenatore: Allegri

VILLARREAL (4-4-2): Ruli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Pino, Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso, Danjuma

Allenatore: Unai Emery