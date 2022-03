Juventus-Villarreal: i convocati | La scelta di Allegri su Dybala e Chiellini

A poche ore dall’inizio di Juventus-Villarreal, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati del match

Dopo la convincente vittoria di Marassi, la Juventus è pronta a tornare in campo per il match di Champions League contro il Villarreal. Si ripartirà dall’1-1 della gara di andata, una sfida tutta da giocare per i bianconeri che dovranno vincere per ottenere il passaggio del turno. Già alla vigilia del match Allegri non ha nascosto le ambizioni personali e della squadra: entrare nelle migliori otto d’Europa, con l’intento anche di poter arrivare fino in fondo nella competizione.

Nella conferenza stampa pre Sampdoria il tecnico toscano aveva inoltre chiarito quanto fosse importante recuperare più giocatori possibili in vista di Juventus-Villarreal, data la possibilità anche di finire ai supplementari. Per sua fortuna, l’infermieria della Juventus sembra in parte essersi svuotata. Allegri potrà contare infatti su molti recuperi, tra cui quelli eccellenti di Dybala e Chiellini. Oltre a loro, però, si rivede anche un altro giocatore fondamentale nelle rotazioni.

Juventus-Villarreal: recuperati Dybala, Chiellini e Bernardeschi

Nessuno dei recuperati sarà probabilmente impiegato dal primo minuto. La qualità di Dybala potrà risultare utilissima ad Allegri sia in caso la partita si mettesse male che per congelare il risultato. Anche l’esperienza del capitano Giorgio Chiellini potrà essere una discriminante di valore per uno scampolo di minuti, magari nel finale di gara. Bernardeschi potrà invece concedere eventualmente fiato a Cuadrado, sempre stabilmente tra i titolari nelle ultime partite.

I due assenti, invece, sono ancora Bonucci e Alex Sandro. Continua il calvario per il difensore azzurro che rischia a questo punto di non esserci nel fondamentale playoff europeo.

Questa la lista dei convocati di Allegri:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Rugani, Pellegrini, De Sciglio, Danilo, Cuadrado.

Centrocampisti: Rabiot, Bernardeschi, Locatelli, Arthur, Miretti.

Attaccanti: Dybala, Morata, Vlahovic, Kean.