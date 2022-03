L’Inter ha l’idea giusta per il bomber: copiare la Juventus

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato e così l’Inter potrebbe imitare il colpo della scorsa estate: ecco il piano nerazzurro

Un colpo possibile per l’Inter che intende rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi: l’idea con la strategia già ben programmata in vista della prossima stagione.

L’Inter potrebbe mettere a segno il colpo Gianluca Scamacca per l’attacco nerazzurro con un’operazione simile a quella di Locatelli, ossia un prestito anche biennale con un obbligo finale a 40 milioni di euro pagati in tre volte. L’attaccante romano, ex PSV, è diventato protagonista con la maglia del Sassuolo con dodici gol all’attivo in Serie A con tanti margini di miglioramento in vista del futuro.

Lo stesso Ct Roberto Mancini lo tiene da tempo in forte considerazione per la Nazionale e così potrebbe essere convocato per i play off in vista del Mondiale in Qatar.

Calciomercato Inter, Scamacca che intreccio con Sensi

In quest’ottica potrebbe tornare al Sassuolo, questa volta, come pedina di scambio Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria per tornare protagonista dopo tanti mesi di infortuni in casa Inter. Ora l’ex Cesena è tornato ad essere più continuo in maglia blucerchiata sotto la gestione di Marco Giampaolo. Anche lo stesso Ct Roberto Mancini ha sempre apprezzato le sue qualità, ma non c’è stata mai una continuità di rendimento saltando anche gli Europei per infortunio.