Ritorno di fiamma, sfida all’ex Roma: il Milan sul gioiello

Il Milan programma già i colpi per l’anno prossimo: occasione e ritorno di fiamma, duello con il Siviglia

La vittoria sull’Empoli ed il passo falso dell’Inter in casa del Torino lanciano ufficialmente i rossoneri in pole position per la corsa scudetto. Il Milan, impegnato nel prossimo turno di campionato in trasferta contro il Cagliari, sta già valutando quelle che saranno le occasioni da cogliere nella sessione estiva di calciomercato. In difesa dirà addio, a scadenza, Alessio Romagnoli mentre a centrocampo è ormai conclamata la partenza di Franck Kessie, vicinissimo al Barcellona. In avanti è ancora tutto in divenire, con il rinnovo di Ibrahimovic (in scadenza il 30 giugno) che è ancora in una fase di stallo.

Ed è proprio in avanti che il Milan potrebbe tornare a pensare ad un nome noto da tempo. Occhi a Parigi, dove in casa PSG molto potrebbe cambiare. L’eliminazione dalla Champions League lascia l’amaro in bocca e strascichi importanti anche e soprattutto in vista del prossimo anno. In discussione Pochettino, Leonardo e lo stesso Al-Khelaifi mentre nella rosa dei transalpini diverse saranno le cessioni.

Milan, colpo dal PSG: è sfida al Siviglia

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’, uno dei nomi che senza troppi problemi dovrebbe lasciare Parigi è quello di Julian Draxler. Il trequartista tedesco, in rosa dal gennaio 2017, nonostante la scadenza tra poco più di due anni. Il sito iberico sottolinea come sulle sue tracce vi sia il ds del Siviglia Monchi che vorrebbe dare spazio al giocatore, fermo a 23 presenze con 2 reti e 2 assist in stagione.

La valutazione del PSG è vicina ai 20 milioni ed il Milan, in tal senso, potrebbe provare ad inserirsi nella corsa al cartellino di Draxler che già in passato era finito nei radar rossoneri.

Situazione dunque in divenire, con Milan e Siviglia in coda per il possibile acquisto il prossimo giugno di Julian Draxler dal PSG.