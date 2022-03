Roma-Vitesse 1-1, Abraham decisivo per volare ai quarti | Il tabellino

La Roma passa ai quarti di finale di Conference League a fatica, riuscendo a pareggiare nel finale grazie ad Abraham: superato il Vitesse

Quanta fatica per la Roma per riuscire ad approdare ai quarti di finale di Conference League. Dopo la vittoria in casa del Vitesse sembrava poter essere facile questo ritorno in territorio amico, ma i giallorossi sono riusciti ancora una volta a complicarsi le cose.

Nel primo tempo entrambe le squadre fanno poco e si va al riposo senza reti. Al ritorno in campo però gli olandesi sono più carichi e all’ora di gioco trovano il vantaggio grazie a un eurogol di Wittek, che di sinistro al volo supera Rui Patricio con un gol da fuori area. La Roma deve svegliarsi e lo fa nel momento più importante della partita, ovvero al novantesimo, quando riesce a trovare il gol del pareggio con il solito Tammy Abraham, che segna il gol numero 21 grazie a un assist di Karsdorp che rende facile appoggiare il pallone in rete. Termina 1-1 il match con la Roma che grazie alla vittoria dell’andata supera il turno e approda ai quarti di finale di Conference League. Domani scopriremo l’avversaria dei giallorossi.

Roma-Vitesse 1-1, Mourinho salvato da Abraham per approdare ai quarti: il tabellino

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (66′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout (66′ Cristante), Vina (66′ Karsdorp); Zaniolo (79′ Afena-Gyan), Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Boer, Zalewski, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, Shomurodov.