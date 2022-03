Roma-Vitesse col derby alle porte, Mourinho sicuro: la scelta UFFICIALE

Questa sera il Vitesse e domenica la Lazio, doppio impegno fondamentale per la stagione della Roma: ma Mourinho non ha dubbi

La Roma è chiamata ad affrontare due partite in tre giorni che decideranno una buona parte della propria stagione. Questa sera c’è da conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Conference League contro il Vitesse. Nel match di andata i giallorossi si imposero in Olanda per 0-1 grazie al gol di Sergio Oliveira, poi espulso.

In vista del derby capitolino di domenica e forte del vantaggio Mourinho potrebbe pensare anche al turnover, ma questa sera il tecnico portoghese lancia un messaggio molto importante. Diramate le scelte ufficiali dei due allenatori.

Roma-Vitesse, le formazioni ufficiali: Mourinho si affida ai titolarissimi

La prima di due partite fondamentali per la Roma si gioca questa sera. Il ritorno contro il Vitesse sarà decisivo per accedere ai quarti di finale di Conference League, con i giallorossi che avranno a disposizione due risultati su tre. Nonostante il derby in programma domenica Mourinho decide di affidarsi ai titolari, proponendo soprattutto in attacco Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham. Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho