Doppio addio al Napoli, la Juventus li prende tutti

La Juventus continua a pensare al futuro con possibili colpi in estate: la dirigenza bianconera è sempre al lavoro per innesti di valore

In estate possibile nuova rivoluzione in casa bianconera: idee importanti anche per quanto riguarda la struttura societaria.

Così la Juventus starebbe pensando anche alla figura di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che ha contribuito negli ultimi anni alla crescita costante della compagine partenopea con acquisti di valore. Già in passato il dirigente del club di De Laurentiis sarebbe stato vicinissimo ai bianconeri per poi pensare alla permanenza in terra campana.

In questo modo il club torinese potrebbe pensare anche ad un colpo da urlo per rinforzare il centrocampo della Juventus. Da sempre nel mirino ci sarebbe il centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, valutato intorno ai 40 milioni di euro dal presidente De Laurentiis. Un’idea suggestiva per andare a puntellare la rosa dello stesso allenatore livornese, che vorrebbe rinforzare soprattutto la zona centrale di campo.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz il fiore all’occhiello per Allegri

Dopo una stagione non troppo esaltante, Fabian Ruiz è tornato protagonista con ben sei gol all’attivo e tre assist vincenti ai propri compagni. Con Luciano Spalletti lo spagnolo ha messo in mostra nuovamente tutte le sue qualità nelle due fasi di gioco. Sulle sue tracce già ci sono da tempo i migliori club d’Europa con la Juventus che continua a monitorare la sua situazione in vista della prossima stagione.