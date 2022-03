UFFICIALI i convocati di Mancini per i playoff: la decisione su Balotelli

L’Italia è pronta per lo spareggio playoff contro la Macedonia: ecco i 23 convocati di Mancini

L’Italia si prepara allo spareggio playoff contro la Macedonia del Nord allo stadio Renzo Barbera di Palermo del 24 marzo. Il CT Roberto Mancini ha diramato la lista dei 23 convocati dove compaiono due nuovi ingressi.

Roberto Mancini ha dovuto rinunciare a Meret e Toloi, entrambi per problemi fisici. Locatelli, risultato positivo al Covid-19, raggiungerà il resto del gruppo al termine del periodo di isolamento. A sorpresa non ci sarà Mario Balotelli, c’è invece Joao Pedro, alla prima chiamata ufficiale dopo lo stage in azzurro. Prima chiamata anche per Luiz Felipe con la maglia dell’Italia. Ci saranno Bonucci e Chiellini nonostante gli acciacchi, pronti a guidare la difesa azzurra ai playoff per centrare la finale contro la vincente di Portogallo e Turchia.

I convocati di Mancini: niente Balotelli

Portieri: Donnarumma, Cragno, Gollini, Sirigu.

Difensori: Bonucci, Chiellini, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Verratti, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo.