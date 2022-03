Non solo Dybala: un altro addio a zero alla Juventus

La Juventus al lavoro in vista della Salernitana. Ancora da sciogliere i nodi sul rinnovo di Dybala e Bernardeschi

Juventus-Salernitana rappresenta l’occasione di riscatto per la formazione bianconera, alle prese con la terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions League. Nella partita, valida per il 30° turno di Serie A, Massimiliano Allegri potrà contare su Federico Bernardeschi, tornato a completa disposizione dopo la pubalgia.

Fuori per tutto il mese di febbraio, l’ex giocatore della Fiorentina ha giocato buona parte del match contro lo Spezia e i minuti finali della sfida con il Villareal. Arrivato nel 2017, Bernardeschi ha raccolto 172 presenze in bianconero, raccogliendo 11 reti e 24 assist. Un rendimento altalenante, soprattutto nelle prime stagioni. Il ritorno di Allegri gli ha permesso di raccogliere più minuti, grazie alla sua duttilità in mezzo al campo.

Secondo le indiscrezioni de La Stampa, la dirigenza bianconera non sarebbe intenzionata a prolungare il contratto. Non solo Dybala dunque, la Juventus frena anche sul rinnovo del centrocampista.

Calciomercato Juventus, non solo Dybala: dubbi sul rinnovo di Bernardeschi

Federico Bernardeschi potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista, campione d’Europa con la Nazionale, non è stato convocato per i playoff dei mondiali, probabilmente a causa del suo forfait nel mese di febbraio. Al di là dei guai muscolari, la Juventus avrebbe dei dubbi anche a livello tecnico per quanto riguarda la permanenza dell’ex viola alla Continassa.

Saranno decisive le prossime settimane, nelle quali, Cherubini e Arrivabene, dovranno pensare anche a sciogliere i nodi sul rinnovo di Paulo Dybala. Non si esclude quindi una rivoluzione, caratterizzata dall’addio di entrambi e dall’acquisto di un top player, in grado di colmare il vuoto lasciato sulla trequarti di campo.