Marotta allo scoperto: Lukaku torna solo in un modo

Romelu Lukaku non è più felice al Chelsea. La sua scelta di tornare a Londra non si è rivelata azzeccata: possibilità per il suo ritorno all’Inter

L’Inter continua a monitorare la situazione intorno al futuro di Romelu Lukaku: l’attaccante belga non riesce ad incidere sotto la gestione Tuchel.

Una situazione del tutto complicata per l’attaccante belga del Chelsea, Romelu Lukaku, che è tornato al Chelsea in estate per circa 115 milioni di euro. Un trasferimento importante dell’Inter, che ora starebbe monitorando la sua situazione in vista del futuro. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriera della Sera” lo stesso ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha glissato sulla domanda per quanto riguarda Lukaku, ma l’idea suggestiva potrebbe essere quella di un suo ritorno.

In questo modo lo stesso centravanti dovrebbe ridursi l’ingaggio di 12 milioni di euro con l’operazione che si potrebbe fare soltanto in prestito oneroso. Al momento si tratterebbe così soltanto di una suggestione dopo il super trasferimento avvenuto soltanto in estate.

Calciomercato Inter, Lukaku l’idea per il futuro

Al momento l’Inter è molto concentrata sul campionato con lo Scudetto che è alla portata della compagine nerazzurra. Nelle ultime settimane Simone Inzaghi ha compiuto qualche passo falso di troppo ed ora cercherà di recuperare punti preziosi per arrivare nuovamente in prima posizione. Mancherà ancora una volta il play, Marcelo Brozovic, il fulcro del gioco dell’Inter. In questo modo, però, la suggestione sul calciomercato si chiama Romelu Lukaku, che ha lasciato un grande segno sotto la gestione Conte contribuendo a suon di gol e di assist per tornare a trionfare a Milano con uno Scudetto conquistato meritatamente.