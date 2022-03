La Juventus sorpassa il Real: ad un passo il colpaccio a zero

La Juventus scavalca il Real Madrid nella corsa al difensore e sembra ad un passo dalla chiusura dell’affare

La Juventus deve ancora smaltire la terribile batosta in Champions League contro il Villareal che è valsa la quarta eliminazione consecutiva agli ottavi di finale dopo quelle contro Ajax, Lione e Porto.

I bianconeri devono rimboccarsi le maniche e provare a blindare il quarto posto, che terrebbe fuori dai giochi l’Atalanta. Magari Allegri tenterà un assalto ai primi posti che però non è impresa semplice.

Intanto la società sta già pensando ai colpi per la prossima stagione e uno dei reparti maggiormente attenzionati è quello difensivo. Bonucci e Chiellini perdono inevitabilmente colpi e spesso sono perseguitati dagli infortuni. Il futuro di de Ligt non è ancora chiaro, di conseguenza Nedved, Cherubini e Arrivabene si stanno muovendo per un difensore centrale di prima fascia.

La Juventus sorpassa il Real per Rudiger

La Juventus sembra aver bloccato il grande colpo per giugno e si prepara a riaccogliere in Serie A il difensore. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero scavalcato il Real Madrid per Antonio Rudiger e avrebbero in mano l’accordo col giocatore per un quadriennale da 6.5 milioni di euro netti a stagione.

Con il decreto crescita, inoltre, la Juventus sarà agevolata sull’acquisto dell’ex Roma che a fine stagione saluterà il Chelsea. Rudiger, nel mirino anche del Bayern Monaco, sembra ad un passo dal ritorno in Italia. Per la Juventus si tratterebbe di un super colpo che darebbe anche nuova linfa al reparto.