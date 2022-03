Szczesny lo ‘porta’ alla Juventus: affare a prezzo dimezzato

Szczesny è riuscito a riscattare un avvio di stagione disastroso. Il futuro del polacco sarà alla Juventus, dove potrebbe raggiungerlo un giocatore della sua stessa scuderia

Szczesny è immune da colpe per il ko col Villarreal costato alla Juventus l’ennesima cocente eliminazione dalla Champions per mano di un avversario sulla carta decisamenter più debole. Il portiere polacco è riuscito a riscattare un avvio di stagione disastroso, per merito anche del contestato Allegri di cui era ed è un fedelissimo. Il futuro del portiere polacco sarà dunque a Torino, anche in virtù di un contratto a dir poco oneroso (circa 7 milioni a stagione) in scadenza a giugno 2024.

In bianconero potrebbe raggiungerlo un giocatore da poco entrato a far parte della agenzia che lo rappresenta, vale a dire l’ICM Stellar Sports che notoriamente vanta ottimi rapporti con Cherubini e soci non solo perché appunto gestisce gli interessi del numero uno di Varsavia. Andando al sodo, la Stellar potrebbe proporre a ‘La Vecchia Signora’ il cartellino di Houssem Aouar, vecchio ma non troppo obiettivo della stessa Juve. Il polivalente centrocampista francese lascerà sicuramente il Lione al termine di questa annata, con il presidente Aulas che avrà l’ultima possibilità di ricavare qualcosa dalla cessione del 23enne il cui attuale contratto ha come data di scadenza giugno 2023.

Calciomercato Juventus, via uno tra Rabiot e Arthur: c’è Aouar in saldo

Fin qui la stagione del Lione, decimo in Ligue 1 a -9 dalla zona Champions, e di Aouar è stata tutt’altro che esaltante. La scadenza prossima del contratto è un aggravante che, a detta di diverse fonti, ha già di fatto dimezzato il valore del classe ’98. Se fino a un annetto fa occorrevano almeno 50 milioni per il suo cartellino, adesso o meglio l’estate che verrà potrebbero bastarne tra i 20 e i 25. La Juve può pensarci in maniera concreta se riuscisse a piazzare almeno uno tra Rabiot e Arthur.