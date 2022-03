Sta dominando in Premier: il Milan piazza il colpo da 90

Continua a sorprendere in Premier League il rendimento di un attaccante che finisce nel mirino del Milan: i rossoneri tentano il colpaccio

Il Milan è la capolista della Serie A e vuole continuare a esserlo. I rossoneri dopo essere usciti dalla Champions League hanno dato vita a una grande rimonta, fino ad arrivare in vetta alla classifica. Mancano ancora nove partite al termine della stagione, con il Milan che dovrà guardarsi dalle inseguitrici Inter e Napoli.

Nel frattempo la società milanista guarda già alla prossima sessione di calciomercato, mettendo il mirino in Premier League, dove un attaccante è riuscito a rilanciarsi. Potrebbe essere il colpo da novanta del Milan per la prossima stagione.

Milan, mirino su Coutinho: sarebbe l’erede perfetto di Brahim Diaz

Dopo anni difficili è tornato a trovare la migliore forma in Premier League Philippe Coutinho. L’attaccante di proprietà del Barcellona a gennaio è passato in prestito all’Aston Villa, dove ha avuto subito un impatto devastante. 10 partite giocate con 4 gol e 3 assist messi a segno, così il brasiliano si rilancia e torna a essere quel big sul quale i top club avevano puntato.

Così a mettere il mirino su di lui in estate potrebbe essere il Milan, che perderà Brahim Diaz dopo una stagione deludente, e che difficilmente verrà riscattato. Il ritorno dello spagnolo al Real Madrid potrebbe portare i rossoneri a pensare a Coutinho come suo erede. Il brasiliano sarebbe valutato al momento intorno ai 20 milioni di euro, visto il contratto in scadenza nel 2023. Ovviamente l’ostacolo sarebbe sia il l’ingaggio da circa 9 milioni a stagione, che il posto da extracomunitario. Un colpo non facile ma che il Milan potrebbe pensare di piazzare in estate.