Serie A, Milan di misura a Cagliari: Pioli vola con Bennacer

Il Milan di Pioli batte il Cagliari di Mazzarri in trasferta, basta il gol di Bennacer: i rossoneri volano a +6 sull’Inter in classifica

È un Milan cinico quello che poco fa ha messo a referto la terza vittoria consecutiva in campionato. I rossoneri sono riusciti a strappare tre punti fondamentali in ottica scudetto, contro un avversario tutt’altro che semplice da affrontare anche se fattibile sulla carta.

A volte, tra l’altro, in match del genere il ‘Diavolo’ non si è mostrato all’altezza del compito, ma ora la squadra di Pioli non si ferma più. Nel primo tempo le due sfidanti non riescono ad andare in gol e la frazione si chiude a reti bianche. La svolta arriva al 59esimo della ripresa: Bennacer, dopo una bellissima azione con protagonisti anche Brahim Diaz e Giroud, la mette all’angolino di sinistro dal limite dell’area.

Serie A, Cagliari-Milan 0-1: tabellino e classifica

Nulla da fare per Cragno, che non ha modo di rispondere alla conclusione perfetto dell’algerino. Questo successo rappresenta una vera e propria spallata del Milan al campionato. I lombardi tornano in testa alla classifica da soli per il turno in corso e allungano a +6 sull’Inter, che ha oggi ha frenato in casa contro la Fiorentina.

Cagliari-Milan 0-1: 59′ Bennacer (M)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus* 56, Lazio* 49, Atalanta** 48, Roma* 48, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Hellas Verona* 41, Torino* 35, Bologna** 33, Empoli* 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria* 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno