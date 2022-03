Inter, colpaccio dalla Germania | Inzaghi stravolge i piani

L’Inter inizia a cercare obiettivi per la prossima sessione estiva di calciomercato, ma Inzaghi stravolge i piani con le sue richieste

Periodo difficile per l’Inter, che non riesce più a vincere. Dopo il pareggio con il Torino è arrivato un altro 1-1, ma questa volta a San Siro contro la Fiorentina. Senza vittorie i nerazzurri stanno vedendo il Milan scappare, portandosi a più sei dalla squadra di Simone Inzaghi.

Nel frattempo si lavora anche alla prossima sessione di calciomercato, con la società interista che vorrebbe trovare un vice Brozovic per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, sarebbe stato offerto all’Inter il centrocampista Florian Grillitsch, che è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim e potrebbe essere perfetto come vice Brozovic. Ma Simone Inzaghi avrebbe altre idee.

Inter, offerto Grillitsch: Inzaghi però guarda in casa Lazio

Potrebbero non coincidere i piani di mercato dell’Inter con le richieste di Simone Inzaghi. Infatti nonostante sia stato offerto Florian Grillitsch a parametro zero dall’Hoffenheim, il tecnico nerazzurro vorrebbe uno dei suoi fedelissimi alla Lazio per rinforzare il centrocampo.

Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, Inzaghi vorrebbe uno tra Lucas Leiva e Danilo Cataldi come vice Brozovic, due giocatori che lui conosce molto bene e che è riuscito a valorizzare sulla panchina biancoceleste. Dunque Inter a lavoro per trovare il vice Brozovic, ma forse con idee diverse rispetto al tecnico.