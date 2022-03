Tutto deciso: pagano la clausola | Addio Milan

La big beffa il Milan e paga la clausola per il giovane talento della Liga: si spegne la suggestione rossonera

Il Milan studia già i piani di mercato in vista della prossima sessione estiva. In attacco i rossoneri dovranno necessariamente intervenire vista l’età di Giroud e Ibrahimovic che non danno più troppe garanzie fisiche.

Paolo Maldini sta studiando diversi profili di attaccanti, italiani e non, ma il sogno per l’estate sarebbe Alexander Isak, classe ’99 svedese, grande protagonista in Liga con la maglia della Real Sociedad. I rossoneri sono sulle sue tracce ormai da tempo e stanno alimentando la suggestione di portarlo a Milano. Una big della Premier League, però, sembra aver preso campo ed è pronta a sborsare la clausola per battere la concorrenza.

Addio Milan, il Liverpool paga la clausola per Isak

Il Liverpool è a caccia di un nuovo centravanti che possa rimpiazzare Roberto Firmino. Il giovane attaccante svedese è molto apprezzato dai Reds che sarebbero pronti a pagare la clausola di 80 milioni di euro alla Real Sociedad per garantirsi uno dei giovani talenti del momento.

Il Milan non è in grado di contrastare la potenza inglese e sarebbe costretta ad alzare bandiera bianca. I rossoneri dovrebbero quindi buttarsi su un centravanti italiano e contenderselo con le big del nostro campionato.