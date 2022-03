Serie A, doppio Abraham e Pellegrini fanno felice Mourinho: Derby alla Roma

All’Olimpico la miglior Roma della stagione nei primi 45′ travolge la Lazio: doppietta di Abraham e perla di Pellegrini per i giallorossi

Solo una squadra in campo. Per lo meno nel primo tempo. Ma basta e avanza alla Roma per far suo il Derby e vendicarsi della sconfitta subìta all’andata. All’Olimpico finisce infatti 3-0 per i giallorossi: un risultato che non ammette repliche.

Tammy Abraham ci ha messo solo 1′ per sbloccare il Derby sugli sviluppi di un corner. È stato poi lo stesso inglese a raddoppiare con una spettacolare semi rovesciata su assist di Karsdorp, ma la perla di giornata la regala al 40′ Capitan Pellegrini, che con una magistrale punizione infila Strakosha per il 3-0. Nella ripresa, nonostante i tentativi biancocelesti, il risultato non cambierà più.

Serie A, Roma-Lazio 3-0: il tabellino del match

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira (81′ Veretout), Pellegrini (87′ Bove),, Zalewski (74′ Vina); Mkhitaryan, Abraham

A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Zaniolo, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.

Allenatore: Mourinho

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (52′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva (64′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (64′ Romero), Immobile, Pedro

A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Kamenovic, Akpa Akpro, A.Anderson, Basic, Moro, Cabral.

Allenatore: Sarri

MARCATORI: 2′ Abraham, 24′ Abraham, 40′ Pellegrini

AMMONITI: Pedro , Karsdorp, Mancini, Lucas Leiva, Zalewski, Sergio Oliveira