Rottura totale e addio Juve: bufera sui ‘social’

In casa Juventus è ormai totale la rottura con il top player: l’addio ormai è sempre più vicino: sui social scoppia la bufera

Vince e convince la Juventus contro la Salernitana, portandosi a meno uno dall’Inter. Proprio ieri pomeriggio uno dei protagonisti è stato Paulo Dybala, che si è iscritto al tabellino dei marcatori dopo soli cinque minuti. Proprio il futuro dell’argentino però è sempre più in bilico.

Infatti proprio oggi si è svolto l’incontro tra l’entourage della ‘Joya’ e la società juventina, ma ancora una volta non si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto che scadrà in estate. L’esito negativo dell’incontro ha inevitabilmente scatenato una bufera sui social, con i tifosi molto arrabbiati con la società juventina.