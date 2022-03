Allegri spiazza tutti: l’ex Inter preferito a Jorginho

La Juventus cerca rinforzi per il centrocampo, ma Jorginho sembrerebbe non essere più l’obiettivo numero uno: Allegri preferisce un ex Inter

Non si ferma la rincorsa in campionato della Juventus, che grazie alla vittoria contro la Salernitana riesce ad arrivare a meno uno dall’Inter. Nel frattempo i bianconeri tornano a pianificare il calciomercato per la prossima stagione, dove sicuramente serviranno rinforzi importanti per tornare a dominare in campionato e competitivi in Europa.

In primis Massimiliano Allegri avrà bisogno di nuovi innesti a centrocampo, dove da tempo si osserva con interesse Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana. Ma il tecnico bianconero avrebbe altre idee per rinforzare la propria rosa. Nel mirino ci sarebbe l’ex Inter.

Juventus, Jorginho passa in secondo piano: Allegri preferisce Kovacic

La Nazionale italiana è chiamata a conquistare il pass per i prossimi Mondiali in Qatar nel playoff, cercando di evitare la stessa delusione vissuta quattro anni fa contro la Svezia. Tra i protagonisti convocati da Roberto Mancini c’è Jorginho, che potrebbe essere anche al centro del prossimo calciomercato estivo.

Il centrocampista ex Verona e punto fermo del Chelsea, nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blues’ e da tempo è nel mirino di diversi club, tra cui la Juventus. Massimiliano Allegri però per rinforzare il proprio centrocampo avrebbe idee diverse. Infatti più che Jorginho a essere nel mirino di Allegri sarebbe Mateo Kovacic, centrocampista sempre del Chelsea ed ex Inter. Le qualità del croato potrebbero essere più compatibili con lo stile di gioco della Juventus, visto che potrebbe agire in diverse parti del campo rispetto a Jorginho, ovvero sia come mezz’ala, che trequartista, qualità che ad Allegri piacciono da tempo. Inoltre anche le valutazioni dei due potrebbero fare la differenza. Infatti Jorginho sarebbe valutato 40 milioni mentre Kovacic 35 milioni. Dunque al momento Allegri potrebbe preferire il croato al campione d’Europa.