Juventus anticipata per il colpo sulla fascia: ha scelto il Barcellona

La Juventus pianifica il prossimo calciomercato estivo e mette il mirino su un terzino in Olanda: il Barcellona però complica i piani

Punta a tornare grande la Juventus, che in questo 2022 è riuscita a cambiare marcia e risalire la classifica. Certo per Allegri c’è ancora molto da fare per riportare i bianconeri a lottare per lo scudetto, ma soprattutto per tornare temibili anche in Europa, dove da tre anni l’eliminazione arriva agli ottavi di finale.

Così insieme alla società juventina si lavora per costruire la rosa della prossima stagione, cercando di colmare le lacune presenti. Nel mirino della Juventus da tempo ci sarebbe un esterno dell’Ajax, ma a rovinare i piani di mercato ai bianconeri si sarebbe intromesso il Barcellona.

Juventus, addio all’obiettivo Tagliafico: ha scelto il Barcellona

Servono rinforzi alla Juventus per riuscire a tornare competitiva in tutte le competizioni. Durante la prossima sessione estiva di calciomercato infatti i bianconeri cercheranno di rinforzare nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, e tra gli obiettivi c’era anche Nicolas Tagliafico.

Il terzino classe 1992 nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con l’Ajax e dunque l’estate prossima potrebbe essere venduto dal club olandese per non perderlo a zero. A rovinare i piani della Juventus però sarebbe il Barcellona. Infatti i blaugrana avrebbero individuato in Tagliafico l’alternativa perfetta a Jordi Alba, vista anche la possibilità di mettere a segno un affare low cost. L’argentino sembrerebbe aver scelto il Barcellona per il proprio futuro, con la Juventus rimasta a bocca asciutta.