Beffa a tinte bianconere per il Milan: accontentata la maxi richiesta

Milan sempre più primo in Serie A. Intanto, sul mercato, due trattative entrano nel vivo. Botman ad un passo, si allontana il centrocampista

La corsa per la vittoria dello scudetto vede il Milan in momentaneo vantaggio su Napoli e Inter. Il derby con i nerazzurri è aperto anche in Coppa Italia, dove le due squadre si contendono un posto nella finale. Intanto, Maldini è pronto a chiudere il primo colpo in entrata del mercato estivo.

Si tratta di Sven Botman, difensore del Lille, praticamente bloccato per giugno. Classe 2000, è cresciuto nel vivaio dell’Ajax prima di stupire tutti in Ligue 1. Il Milan, da tempo sul giocatore, sembrerebbe vicinissimo all’accordo definitivo. La probabile ‘fumata bianca’, non farà piacere al Newcastle, altro club interessato a Botman.

I Magpies, finiti nelle mani del fondo Pif – di proprietà del principe Mohammed bin Salman -, sarebbero in ogni caso pronti a ‘vendicarsi’ del sorpasso dei rossoneri, bruciando le tappe per accaparrarsi il centrocampista Renato Sanches. Il portoghese, rappresenta una valida alternativa a centrocampo: può giocare come mediano e come esterno destro. A soli 24 anni, vanta tantissima esperienza internazionale, acquisita con le maglie di Benfica, Lille e Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, sorpasso del Newcastle per Renato Sanches: maxi offerta a Lille e giocatore

Diventa sempre più acceso il duello sul calciomercato tra Milan e Newcastle. Se, per quanto riguarda l’acquisto di Sven Botman, i rossoneri sarebbero vicinissimi alla chiusura, su Renato Sanches, la situazione appare leggermente diversa. Il centrocampista, in forza al Lille così come il difensore olandese, viene valutato attorno ai 30 milioni. Il Newcastle, non solo sarebbe pronto ad accontentare le pretese dei francesi, ma sarebbe disposto ad offrire un maxi ingaggio all’ex Bayern: l’offerta dei bianconeri arriva infatti ai 6 milioni netti a stagione, cifra distante dai target del Milan.