Ancora un colpo a zero: Pioli può esultare, avrà il suo jolly

Il Milan continua a collezionare punti decisivi per cullare ancora il sogno Scudetto: la dirigenza rossonera è molto attiva anche sul fronte calciomercato

Un altro possibile colpo per Stefano Pioli: Maldini è sempre al lavoro per regalare colpi da urlo alla compagine rossonera in vista della prossima stagione.

Saranno settimane intese in casa rossonera tra possibile Scudetto e nuovi colpi in ottica futura. Stefano Pioli sta continuando a raccogliere risultati importanti con vittorie di misura in campionato. Da tempo così nel mirino del Milan ci sarebbe il centrocampista Florian Grillitsch, classe 1995, che può agire anche da centrale difensivo. Ha un’ottima visione di gioco ed è utile nelle due fasi: potrebbe così liberarsi a parametro zero dall’Hoffenheim per un altro colpo da urlo per Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Grillitsch asso nella manica per i rossoneri

Un giocatore di sicuro affidamento per il Milan, che cercherà di essere protagonista fino alla fine in Serie A cullando il sogno Scudetto. Dopo la vittoria a Napoli, i rossoneri ci credono davvero tanto con una rincorsa decisiva insieme a Napoli e Inter, che continua a perdere punti preziosi in campionato. Dopo la sosta Nazionale ci sarà il big match Juventus-Inter: in caso di sconfitta, i nerazzurri uscirebbero di fatto dalla lotta Scudetto. Il Milan continuerà ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato per nuovi innesti di assoluto valore da affidare all’allenatore rossonero.