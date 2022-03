UFFICIALE, altri guai per Inzaghi: l’attaccante positivo al Covid

Dopo l’ultima giornata di campionato, arriva un’altra cattiva notizia per il tecnico dell’Inter Inzaghi: l’attaccante è positivo al Covid-19

L’Inter sta vivendo settimane molto complicate. Tutto quello di buono costruito negli ultimi mesi sta andando letteralmente in fumo per colpa di un girone di ritorno da incubo. Nelle ultime sette gare infatti i nerazzurri hanno raccolto appena sette punti, vedendo così assottigliarsi ad un solo punto il vantaggio in classifica sulla Juve ma soprattutto lamentando una distanza di 6 lunghezze dal Milan e 3 dal Napoli. Pur considerando la gara da recuperare col Bologna, la corsa Scudetto si è complicata e non poco.

Come se non bastasse, oggi il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dovuto incxassare un’altra brutta notizia: uno dei suoi giocatori, già convocato per le sfide di qualificazioni mondiali a Qatar 2022, è risultato positivo al Covid-19. La buona notizia, se così si può interpretare, è che il campionato è fermo, e il calciatore potrà avere il tempo di recuperare. La controindicazione è ovviamente il modo in cui il virus potrebbe debilitare il fisico dell’attaccante e che la prossima gara sarà quella contro la Juventus all’Allianz Stadium.

UFFICIALE, Lautaro Martinez positivo al Covid-19

Il giocatore in questione è Lautaro Martinez, l’attaccante argentino conovcato dal CT Scaloni per le gare con la Selecciòn. Proprio la Federazione Argentina, attraverso i suoi canali ufficiali, ha diramato il seguente comunicato: “Lisandro Martínez, con un infortunio muscolare al tendine del ginocchio alla gamba sinistra e Lautaro Martínez, positivo al Covid 19, saranno assenti per questa doppia data di qualificazione”. Entrambi i giocatori non saranno dunque disponibili per le gare dell’Argentina contro Venezuela ed Ecuador. Il ‘Toro’ resterà a Milano in isolamento in attesa del tampone che lo libererebbe per tornare a disposizione di Simone Inzaghi.

Successivamente è arrivato anche il comunicato ufficiale dell’Inter, accompagnato da un tweet sul profilo del club.

“FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale“.