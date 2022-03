Ritorno a sorpresa, Inter e Milan hanno la stessa idea

Milan e Inter continuano a lavorare in vista della prossima stagione per innesti da urlo: offerto il top player, pronto il suo ritorno in Serie A

Un nuovo colpo in attacco per Milan e Inter, alla ricerca di giocatori di livello assoluto in vista del futuro: idea suggestiva per il goleador esperto, pronto anche a fare il suo ritorno in Italia.

Edinson Cavani è tornato un profilo interessante per Milan e Inter: le due società milanesi stanno continuando a lavorare in vista della prossima stagione. L’attaccante uruguaiano, attualmente al Manchester United, si libererà a parametro zero in estate. Finora ha segnato soltanto due gol in Premier League e così i Red Devils lo lasceranno andar via per nuovi colpi da urlo per il futuro.

L’ex attaccante del Napoli, che si è formato calcisticamente proprio in Italia con la sua prima volta al Palermo, potrebbe tornare anche in Serie A per una nuova avventura importante. Le due big d’Italia, però, sembrano avere nuove idee per rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi e Pioli.

Calciomercato, Cavani pronto per una nuova big

Dopo l’addio al Napoli, l’attaccante originario di Salto è stato protagonista al PSG prima di volare a Manchester: ora il suo futuro sarà altrove con le big d’Italia pronte a pensare a lui. Milan e Inter avrebbero così altre idee per rinforzare i loro rispettivi reparti offensivi.