Nuovo tridente, la Juventus ha scelto lui

Caccia al nuovo titolare nel tridente con Vlahovic e Chiesa per la Juventus, dopo l’addio con Paulo Dybala. Super colpo in Liga

La doppia sfida di Champions League con la Juventus ha fatto conoscere Danjuma anche in Italia. L’esterno olandese è stato tra i migliori del Villarreal nella clamorosa vittoria dell’Allianz Stadium, realizzando anche il rigore del 3-0.

In esclusiva a ‘Calciomercato.it’, uno degli agenti del giocatore ha parlato così: “Giocare così a Torino è stato speciale per lui. Dodici mesi fa era in Championship, adesso gioca sul palcoscenico più importante del calcio per club, contro le migliori squadre. Nel Villarreal c’era la convinzione che se fossero riusciti a rimanere in partita nel primo tempo, poi nella ripresa la stessa partita sarebbe potuta girare nel verso giusto per loro. Quali sono i suoi obiettivi futuri? Liga, Champions e Mondiale con l’Olanda“. Si è poi parlato anche del possibile futuro del suo assistito.

Calciomercato Juventus, occhi sul ‘giustiziere’ Danjuma

Sulla Serie A, l’agente si è espresso così: “Per me appartiene alla categoria di Mbappe, ma il destino ha voluto che lo conoscessimo solo ora. Per il futuro tutto è possibile, in Italia ci sono club fantastici e ovviamente Danjuma vorrà vincere trofei nella sua carriera. Ma come detto, è così felice al Villarreal e con Emery che nient’altro al momento conta”. Nonostante l’ottimo momento in Spagna, il procuratore di Danjuma non ha dunque chiuso le porte alla Serie A. Nel calciomercato estivo potrebbe così fare un tentativo proprio la Juventus, che dopo l’addio di Dybala cerca un titolare per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa. La sua valutazione supera già i 30-35 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche su Danjuma.