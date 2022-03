Non sarà Zaniolo il post Dybala alla Juventus, intreccio clamoroso

Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione. Così il club bianconero è già alla ricerca di nuovi innesti da urlo: Zaniolo può volare verso altri lidi

Un colpo al cuore per i tifosi della Juventus: il talentuoso giocatore argentino, Paulo Dybala, si libererà a parametro zero in estate.

E così la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare i sostituti all’altezza della “Joya“, che andrà così via in estate. Una scelta suggestiva in vista del futuro con la Juventus già attiva per provare ad arrivare a colpi da urlo. Nicolò Zaniolo, già seguito da tempo, potrebbe così pensare ad una nuova destinazione con il forte interessamento del Chelsea per un’esperienza da urlo in Premier League.

In questo modo si scatenerebbe l’intreccio suggestivo con Hakim Ziyech, ala marocchina del Chelsea, pronta a dire addio ai “Blues” visto che non è un elemento indispensabile per Thomas Tuchel. Il suo contratto scadrà nel giugno 2025, ma già in passato è stato vicinissimo all’addio al club inglese per sposare un nuovo progetto importante. L’ex Ajax, inoltre, è stato seguito da diversi club italiani, tra cui anche la Roma, ma alla fine non si è fatto nulla.

Calciomercato Juventus, Ziyech verso la Serie A

Lo stesso Nicolò Zaniolo non ha attraversato un momento di forma eccezionale con pochi gol messi a segno sotto la gestione Mourinho. L’attaccante giallorosso vorrebbe così tornare protagonista con una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Dall’altra parte, situazione simile anche per Hakim Ziyech con la Juventus che è alla ricerca di un sostituto all’altezza di Dybala, che si libererà a parametro zero dal club bianconero. Un intreccio clamoroso con il club bianconero pronto a sfidare anche il Chelsea per gli obiettivi di mercato.