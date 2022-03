“Ha già parlato con Antun”: l’annuncio che svela il futuro di Dybala

Dopo la fumata nera per il rinnovo con la Juventus, sono vari i club interessati che potrebbero prendere Dybala: c’è l’annuncio sul futuro

Le storie d’amore vale sempre la pena viverle, nonostante facciano soffrire. Per ogni avventura romantica, anche la più bella, prima o poi si scrive la parola fine. Ieri si è chiusa definitivamente quella tra Dybala e la Juventus, con le parole di Arrivabene a ufficializzare a microfoni accesi la decisione presa.

L’Amministratore Delegato è stato molto chiaro e diretto: “Dopo il calciomercato di gennaio, con l’arrivo di Vlahovic, Dybala non era più centrale nel progetto. Nessuno ha mai messo in discussione le sue doti, abbiamo fatto scelte diverse”. Parole che non lasciano a molte interpretazioni: la ‘Vecchia Signora’ ha effettuato in corsa un cambio di strategia, influenzata soprattutto dai ricorrenti problemi fisici che continuano a tenere la Joya lontano dai campi per numerose, troppe, partite. Una serie di eventi sfortunati, che ha portato la società a fare un brusco passo indietro nella trattativa per il rinnovo di contratto. Le parti, come noto, avevano raggiunto un accordo sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus, ma successivamente i torinesi sono venenuti meno all’impegno preso verbalmente cambiando le condizioni economiche. Da lì, poi, i rapporti sono diventati alquanto tesi, complici le frecciate neanche così velate tra i protagonisti della telenovela.

Arriva l’annuncio sul futuro di Dybala

A questo punto la domanda è una sola: quale sarà il futuro di Dybala? Nelle ultime ore stanno circolando diverse ipotesi, sia per quanto riguarda l’estero che la Serie A. Ad oggi, però, non è stata recapitata all’entourage del calciatore una proposta concreta, solo interessamenti. Sul destino dell’ex Palermo ha detto la sua il giornalista Stefano Agresti, intervenuto a ‘Radio Radio’: “L’Inter è la destinazione più probabile per Dybala, anche se è vero dell’Atletico Madrid. Marotta ha già parlato con Antun“.

Dunque i nerazzurri si stanno muovendo concretamente per portare la Joya alla corte di Simone Inzaghi e l’eventuale arrivo dell’argentino potrebbe essere propedeutico alla cessione del connazionale Lautaro Martinez. La dirigenza della ‘Beneamata’ segue con attenzione da tempo il classe ’93 e, ora che il prolungamento con i rivali è saltato, può tentare l’affondo. Dybala a parametro zero all’Inter è molto più che una semplice ipotesi.