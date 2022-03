Maldini accelera: poker di esterni per il Milan

Rivoluzione Milan sugli esterni. Nel mirino due giocatori in Serie A e due all’estero

Archiviato il 30° turno di Serie A, il Milan cerca di approfittare della sosta per ricaricare le pile in vista del finale di stagione. Ora, tutto è nelle mani dei rossoneri: i tre punti di vantaggio sul Napoli e i sei sull’Inter, permettono all’undici di Pioli di avere la chance di trionfare qualora riuscissero a vincerle tutte o comunque fare meglio delle avversarie. Intanto, la dirigenza valuta quattro giocatori sul mercato.

Partendo dal campionato italiano, Maldini avrebbe individuato due esterni per rimpolpare la rosa. Si tratta di Domenico Berardi del Sassuolo e di Gerard Deulofeu dell’Udinese. Il primo, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini a Euro 2020, potrebbe approdare in una big, dopo ben undici stagioni con la maglia neroverde, tra Primavera e Prima Squadra.

Per Deulofeu invece, sarebbe un ritorno: lo spagnolo, classe 1994, ha giocato 18 partite con la maglia del Milan nella stagione 2016/2017, realizzando anche quattro reti. Stando alle indiscrezioni di Fichajes.net inoltre, l’entourage rossonero sarebbe sulle tracce di due giocatori che militano in campionati esteri, uno in Belgio e l’altro in Premier League.

Non solo Berardi e Deulofeu: il Milan punta a Lang e Sarr

Si tratta di Ismaila Sarr del Watford e di Noa Lang del Club Brugge. Sarr, a soli 24 anni, vanta tantissima esperienza internazionale: ha vestito le maglie di Metz, Rennes e Watford. Di origini senegalesi, sta brillando nell’attuale Premier League, dove è andato a segno ben 5 volte in 16 partite. Lang invece, è cresciuto nell’Ajax ed ora sta giocando ad alti livelli con il Brugge, dove ha potuto assaporare anche la Champions League.

Molto dipenderà dal finale della Serie A e da eventuali occasioni che si presenteranno da qui all’apertura della sessione estiva di calciomercato. Intanto, il Milan continua a monitorare i quattro esterni.